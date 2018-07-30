الرئيسية تقارير مصرية الطيار وائل النشار رئيسا لقطاع الأمن بوزارة الطيران الإثنين، 30 يوليه 2018 06:46 م الطيار وائل النشار كتب محمود عبد الغنى إضافة تعليق أصدر الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، قرارًا بتكليف الطيار وائل النشار للعمل رئيسا لقطاع الأمن بديوان عام وزارة الطيران المدنى، خلفا لـ "عصام كشك". وكان الطيار وائل النشار يشغل منصب نائب مدير مطار الغردقة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. عادل ثابت رئيسا للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية مطار القاهرة اخبار المطار وزارة الطيران السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5% المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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