الطيار وائل النشار رئيسا لقطاع الأمن بوزارة الطيران

كتب محمود عبد الغنى

أصدر الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، قرارًا بتكليف الطيار وائل النشار للعمل رئيسا لقطاع الأمن بديوان عام وزارة الطيران المدنى، خلفا لـ "عصام كشك".

وكان الطيار وائل النشار يشغل منصب نائب مدير مطار الغردقة.