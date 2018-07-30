الطب الشرعى يحدد مصير عاطلين ضبط بحوزتهما كيلو من مخدر الفودو فى الحدائق

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة حدائق القبة الجزئية، خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى، بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو، وإعداد تقرير فنى بها ، فيما طلبت النيابة العامه تحريات المباحث حول النشاط الإجرامى للمتهمين فى تجارة المواد المخدرة، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات .

تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الحدائق، القبض على كلا من "عمر أ ع" 33 سنة، عاطل، و"سيد س س" 24 سنة، عاطل، لمزاولتهما نشاطا إجراميا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مكاناً لنشاطهما الاجرامى.

ومن خلال الأكمنة تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهما، أثناء تواجدهما بشارع مصر والسودان، وبحوزتهما كمية من الفودو المخدر وزنت 1 كيلو جرام ، ومبلغ مالي 250 جنيه، و3 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.