"الصحفيين العرب" يدين اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلى 4 صحفيين فلسطينيين

كتب محمد السيد

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، حملة المداهمات والاعتقالات التي شنها جيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين، والتى استهدفت نحو 20 فلسطينياً، بينهم 4 صحفيين من قناة " القدس الفلسطينية " هم "علاء الريماوي مدير قناة القدس- محمد علوان - حسني إنجاص - قتيبة حمدان" عقب اقتحام منازلهم فى مدينة رام الله "شمال القدس المحتلة" وتفتيشها ومصادرة بعضاً من محتوياتها .

وأضاف الاتحاد العام للصحفيين العرب، فى بيان له، أنه يعتبر ما قام به جيش الاحتلال الاسرائيلي يمثل انتهاكاً وعدواناً جديداً على الصحافة والصحفيين الفلسطينيين ومحاولة للتعتيم على جرائم الاحتلال التى يقوم بها بشكل يومى وممنهج بحق الشعب الفلسطينى.

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، بإدانة هذه الاعتداءات والجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ويطالب بتحرك جدى وعاجل ضد هذا العدوان الخطير على حرية الرأى والتعبير وإرغامه على احترام القوانين والمواثيق الدولية.