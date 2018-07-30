video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 05:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الصحفيين العرب" يدين اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلى 4 صحفيين فلسطينيين

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:50 م
"الصحفيين العرب" يدين اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلى 4 صحفيين فلسطينيين قوات الاحتلال
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، حملة المداهمات والاعتقالات التي شنها جيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين، والتى استهدفت نحو 20 فلسطينياً، بينهم 4 صحفيين من قناة " القدس الفلسطينية " هم "علاء الريماوي مدير قناة القدس- محمد علوان - حسني إنجاص - قتيبة حمدان" عقب اقتحام منازلهم فى مدينة رام الله "شمال القدس المحتلة" وتفتيشها ومصادرة بعضاً من محتوياتها . 
 
وأضاف الاتحاد العام للصحفيين العرب، فى بيان له، أنه  يعتبر ما قام به جيش الاحتلال الاسرائيلي يمثل انتهاكاً وعدواناً جديداً على الصحافة والصحفيين الفلسطينيين ومحاولة للتعتيم على جرائم الاحتلال التى يقوم بها بشكل يومى وممنهج بحق الشعب الفلسطينى. 
 
وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، بإدانة هذه الاعتداءات والجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ويطالب بتحرك جدى وعاجل ضد هذا العدوان الخطير على حرية الرأى والتعبير وإرغامه على احترام القوانين والمواثيق الدولية. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد العام للصحفيين العرب يحذر من خطورة نقل السفارة الأمريكية للقدس

الإتحاد العام للصحفيين العرب يختتم أعماله ويصدر "إعلان الخرطوم"

اتحاد الصحفيين العرب

مؤيد اللامى

اخبار مصر

القدس

اخر الاخبار




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة