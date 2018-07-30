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الإثنين، 30 يوليه 2018 06:48 ص
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"الشركة القابضة الكيماوية" تضخ 7 ملايين جنيه لإنقاذ شركة نيازا من الخسائر

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:00 ص
"الشركة القابضة الكيماوية" تضخ 7 ملايين جنيه لإنقاذ شركة نيازا من الخسائر مصنع لمبات ليد
كتب عبد الحليم سالم
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تسعى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لضخ نحو 7 ملايين جنيه ،لإنقاذ شركة نيازا " النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية" من الخسائر ، وذلك خلال العام المالى الجارى 2018-2019.

ووفق خطة الشركة فإنه سيتم تطوير وتجديد مصنع الزجاج وتطوير شبكة الحاسب الآلى  فى إطار سعى الشركة لإنتاج نحو 750 ألف لمبة خلال عام الموازنة.

وفى هذا الإطار تنسق الشركة مع الإنتاج الحربى للاستفادة من مصنع لمبات الليد وتحقيق العائد الاقتصادى الأمثل مع تدريب عمال الشركة على أحدث النظم.

وبحسب الموازنة فإن الشركة تستهدف تسوية مديوينة بنك الاستثمار القومى ،والتى بلغت فوائدها العام المالى الجارى نحو 11.6 مليون جنيه، مما أدى إلى أن مجمل خسائر الشركة بلغت نحو 4.2 مليون جنيه.

مما يذكر انه تأسست الشركة عام 1930 تحت اسم فيليبس  ،وفى يناير 1998 اشترت الحكومة المصرية نصيب شركة فيليبس فى الشركة لتصبح  مصرية 100 % ، تحت اسم شركة النصر للاجهزة الكهربائية والالكترونية  نيــــــازا.

وتهدف الشركة بحسب رؤيتها إلى:

 

 1-    زيادة الانتاجية من اللمبات الـ LED بكافة أنواعها للوصول للطاقة الإنتاجية المثلى .

 

2- الاستغلال الأمثل لماكينات خطوط اللمبات العادية لإنتاج اللمبات اللد فليمنت دون اى استثمارات جديدة .                              

 

3-    انتاج كشافات الشوارع الـ LED

 

4-    جارى دراسة بعض العروض بنظام المشاركة لانتاج – اللد فليمنت – الطاقة الشمسية .

 

5-    جارى امكانية إنتاج عواميد الاضاءة بالطاقة الشمسية والرياح .

 

6-    فتح أسواق تصديرية جديدة لتسويق منتجات الشركة فى الدول العربية والافريقية . 

 

7- التوسع فى نشاط الاتجار استغلالاً لقدرة الشركة التوزيعية وبيع منتجات الغير بمعارضها،وبيع منتجاتها بمعرض الغير .

 

 


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