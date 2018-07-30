الشرطة الإيطالية تتعرف على هوية متزلق فرنسى فقد منذ 1954

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أعلنت الشرطة الإيطالية ، اليوم الإثنين ، أنها تعرفت على هوية جثمان متزلق فرنسى كان قد فقد أثناء تزلقه فى جبال الألب عام 1954.

وأضافت الشرطة ـ فى بيان نقلته شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - أن جثمان المتزلق الفرنسى ظهر بعد أن إنحسر نهر جليدى عام 2005 فى جبال الألب الإيطالية.

وأشارت إلى أن الشرطة الإيطالية كانت قد نشرت مناشدة على وسائل التواصل الاجتماعى الشهر الماضى من أجل التعرف على هوية الجثمان الذى تم العثور عليه ، وقامت سيدة بالتواصل معهم ، قائلة إن عمها كان قد فقد بالقرب من منتجع "سيرفينيا" للتزلج بإيطاليا.

وأكدت تحاليل الحمض النووى تطابق العينات المتخذة من شقيق المتزلق ، وتبين أنه يدعى هنرى لا ماسن وكان قد فقد أثناء قضائه عطلته فى التزلج ، كما كان يبلغ من العمر فى ذلك الوقت 30 عاما.