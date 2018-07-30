video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 09:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار بحيرة

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:38 ص
السيطرة على حريق شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار بحيرة حريق - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق

تمكنت قو ات الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد جمال يس من السيطرة على حريق هائل بمصنع نسيج بشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار بنشوب حريق بمصنع 4 للنسيج بشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بالمجرى الخرسانى أسفل الماكينات لطرد مخلفات وفضلات النسيج خارج المصنع، بمسافة 50 مترا تقريباً.

وبسؤال "شعبان .م.خ" 54 سنة رئيس الوردية الصباحية بالمصنع، قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث شرز بموتور إحدى الماكينات، أدى إلى اشتعال النيران بمخلفات وفضلات النسيج الخارجة بمجرى الطرد الخرسانى بالمصنع، وأضاف بعدم حدوث تلفيات وإعادة تشغيل الماكينات وتسيير العمل بالمصنع بعد التوقف لمدة ساعة فقط، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق هائل شب داخل محل بقالة نتيجة ماس كهربائى بالمنوفية

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

كفر الدوار

حريق مصنع نسيج

الحماية المدنية بالبحيرة




لا تفوتك
تعرف على المكرمين خلال مؤتمر الرئيس السيسي للشباب

تعرف على المكرمين خلال مؤتمر الرئيس السيسي للشباب

شاهد فى دقيقة.. خارطة الكيانات القطرية الإرهابية فى الدول العربية

شاهد فى دقيقة.. خارطة الكيانات القطرية الإرهابية فى الدول العربية

من تل أبيب لأردوغان "شكراً لحسن تعاونكم معنا".. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا لـ2856 مليون دولار فى 2017.. وصحيفة إسرائيلية تفضح الرئيس التركى: الصادرات نمت عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

من تل أبيب لأردوغان "شكراً لحسن تعاونكم معنا".. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا لـ2856 مليون دولار فى 2017.. وصحيفة إسرائيلية تفضح الرئيس التركى: الصادرات نمت عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

رسائل الرئيس للشعب بمؤتمر الشباب.. السيسى: الفساد لا يحارب بالخواطر.. والدولة لا تريد منع الإنجاب ولكن تنظيم النسل.. ويؤكد: مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها.. والمرأة لا تقل أهمية عن الرجل بل تزيد

رسائل الرئيس للشعب بمؤتمر الشباب.. السيسى: الفساد لا يحارب بالخواطر.. والدولة لا تريد منع الإنجاب ولكن تنظيم النسل.. ويؤكد: مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها.. والمرأة لا تقل أهمية عن الرجل بل تزيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة