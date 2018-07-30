السيطرة على حريق شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار بحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت قو ات الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد جمال يس من السيطرة على حريق هائل بمصنع نسيج بشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار بنشوب حريق بمصنع 4 للنسيج بشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بالمجرى الخرسانى أسفل الماكينات لطرد مخلفات وفضلات النسيج خارج المصنع، بمسافة 50 مترا تقريباً.

وبسؤال "شعبان .م.خ" 54 سنة رئيس الوردية الصباحية بالمصنع، قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث شرز بموتور إحدى الماكينات، أدى إلى اشتعال النيران بمخلفات وفضلات النسيج الخارجة بمجرى الطرد الخرسانى بالمصنع، وأضاف بعدم حدوث تلفيات وإعادة تشغيل الماكينات وتسيير العمل بالمصنع بعد التوقف لمدة ساعة فقط، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم.