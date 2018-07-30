السيطرة على حريق جزئى بمحول كهرباء فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء نمشه من السيطرة على حريق جزئى نشب بمحول كهرباء بناحية نجع حرب التابع لقرية الخيام دائرة مركز دار السلام دون حدوث إصابات.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير للشرق يفيد بنشوب حريق جزئى بمحول كهرباء بناحية نجع حرب التابع لقرية الخيام دائرة مركز دار السلام وتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده.

وبالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب الحريق بكابلات محول كهرباء القرية وتم السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤال أحمد خيامى عبد العليم إسماعيل 30 سنة مسئول الكهرباء بمجلس قروى الخيام، قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائى بالمحول نتيجة الأحمال الزائدة مما أدى لاحتراق بعض الكابلات الداخلية وأضاف بأنه تم فصل التيار الكهربائى وجارى الإصلاح ونفى الشبهة الجنائية.

أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3393 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.