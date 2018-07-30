السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور نماذج مشرفة من ذوى الاحتياجات الخاصة فى كل المناسبات، وعدم التقصير معهم.

واستمع الرئيس إلى مطالب عددا من ذوى الاحتياجات الخاصة، خلال المؤتمر الدولى السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا على أن الدولة حريصة على تفعيل نسبة الـ 5 %، متابعا: "قد يكون حجم المطلوب أكبر من المتاح".

وكان الرئيس السيسى قال خلال كلمته قبل قليل، "إن ما شاهدته اليوم يعبر بكل صدق عن اجتهاد عقول مبدعة تسعى لوضع مصر فى المقدمة، معلنًا عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا لأحدث معايير الجودة والتدريب لتصبح الأكاديمية مركزًا إقليميًا لتدريب وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى العالم العربى لبناء قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال برامج إلكترونية عالية الاتاحة تضمن لهم حرية الاختيار والاستقلالية فى الأداء، وفقًا لأحدث معايير الجودة والتدريب، بما يساهم فى تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى العالم العربى وإفريقيا لأجل بناء قدراتهم من خلال برامج تدريبية عالية الاتاحة، وتحقيق فرص عمل لائقة ومتنوعة، مع حرية الاختيار والاستقلالية.