video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 04:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:08 م
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
إضافة تعليق

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور نماذج مشرفة من ذوى الاحتياجات الخاصة فى كل المناسبات، وعدم التقصير معهم.

واستمع الرئيس إلى مطالب عددا من ذوى الاحتياجات الخاصة، خلال المؤتمر الدولى السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا على أن الدولة حريصة على تفعيل نسبة الـ 5 %، متابعا: "قد يكون حجم المطلوب أكبر من المتاح".

وكان الرئيس السيسى قال خلال كلمته قبل قليل، "إن ما شاهدته اليوم يعبر بكل صدق عن اجتهاد عقول مبدعة تسعى لوضع مصر فى المقدمة، معلنًا عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا لأحدث معايير الجودة والتدريب لتصبح الأكاديمية مركزًا إقليميًا لتدريب وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى العالم العربى لبناء قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال برامج إلكترونية عالية الاتاحة تضمن لهم حرية الاختيار والاستقلالية فى الأداء، وفقًا لأحدث معايير الجودة والتدريب، بما يساهم فى تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى العالم العربى وإفريقيا لأجل بناء قدراتهم من خلال برامج تدريبية عالية الاتاحة، وتحقيق  فرص عمل لائقة ومتنوعة، مع حرية الاختيار والاستقلالية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسي بمؤتمر الاتصالات: لا يعوق الإبداع سوى الاستسلام واليأس

الرئيس السيسي يدشن مبادرة الإتاحة التكنولوجية لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة

السيسي يدعو الإعلام لتبنى قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة.. وإبراز قصص نجاحهم

الرئيس السيسي

السيسي

مؤتمر الاتصالات




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة