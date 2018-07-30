السيسي لأسر متحدى الإعاقة: لديكم أرصدة هائلة عند رب الناس.. و"إحنا بنحبكم"

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، إعجابه بعددًا من النماذج لذوى الإعاقة، قائلًا :" هم ليسوا ذوى احتياجات خاصة".

وأضاف الرئيس خلال كلمته بالمؤتمر والمعرض الدولى السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة 2018 فى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة، :"دى مش مجاملة وأرجو أن تصل رسالتى.. الأسرة الموجودة اللى بترعى ربما تعانى شوية، ولكن لديكم أرصدة هائلة عند رب الناس، واعتبر ذوى الاحتياجات الخاصة ذوى أرصدة خاصة.

وتابع الرئيس فى كلمته: " لكم رصيد عند الله سبحانه وتعالى وكلما زادت نسبة الاحتياج زادت نسبة الرصيد، وحكايتنا مع الله كبيرة أووى.. وإحنا بنحبكم جدًا.. وربنا يحفظ البلد دى من كل شر"