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ويؤكد: ليسوا ذوى احتياجات خاصة..

السيسي لأسر متحدى الإعاقة: لديكم أرصدة هائلة عند رب الناس.. و"إحنا بنحبكم"

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:40 م
السيسي لأسر متحدى الإعاقة: لديكم أرصدة هائلة عند رب الناس.. و"إحنا بنحبكم" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، إعجابه بعددًا من النماذج لذوى الإعاقة، قائلًا :" هم ليسوا ذوى احتياجات خاصة".

وأضاف الرئيس خلال كلمته بالمؤتمر والمعرض الدولى السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة 2018 فى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة،  :"دى مش مجاملة وأرجو أن تصل رسالتى.. الأسرة الموجودة اللى بترعى ربما تعانى شوية، ولكن لديكم أرصدة هائلة عند رب الناس، واعتبر ذوى الاحتياجات الخاصة ذوى أرصدة خاصة.

وتابع الرئيس فى كلمته: " لكم رصيد عند الله سبحانه وتعالى وكلما زادت نسبة الاحتياج زادت نسبة الرصيد، وحكايتنا مع الله كبيرة أووى.. وإحنا بنحبكم جدًا.. وربنا يحفظ البلد دى من كل شر"

 

 

 

 


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