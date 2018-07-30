السيسي: سنبذل المزيد من الجهد لخلق بيئة ملائمة لمتحدى الإعاقة

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ما نشهده اليوم من صورة مشرقة لاستخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إزالة العقبات أمام ذوى الاحتياجات الخاصة يعد أحد ثمار عمل دءوب لتنفيذ المبادرة التى تم إطلاقها منذ عامين لدمجهم وتمكينهم من استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واتفاقية الامم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بالمؤتمر والمعرض الدولى السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة 2018 فى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة،: "لعل فوز مصر بالعديد من الجوائز الدولية فى مجال استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدمج وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة يعكس التقدير الدولى لسياسات مصر الداعمة لمبادئ حقوق الإنسان، بما يمكنها من الريادة الإقليمية فى هذا المجال، بما يدفعنا لتسخير الإمكانيات للسعى لتحويل مصر لمركز لتصنيع التكنولوجيا المساعدة وتصديرها للمنطقة العربية وإفريقيا".

وأكد تطلع مصر لمجتمع يتساوى أبناؤه فى ممارسة الحقوق والواجبات، وأن التكنولوجيا هى الجسر الذى يعبر بنا للوصول إلى نموذج واقعية قابل للتطبيق وهذا ما ظهر فى ابتكارات الشباب اليوم، وما تضمنته من تجارب ناجحة قدمها لنا أبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، وهذه النجاحات تزيدنا ثقة أننا على الطريق الصحيح فى اتباع الدولة الأسلوب العلمى فى التعامل مع احتياجاتهم، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ستبذل المزيد من الجهد لخلق بيئة ملائمة لذوى الاحتياجات الخاصة لتمكنهم من التفاعل مع نواحى الحياة المختلفة.