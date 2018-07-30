السيسي بمؤتمر الاتصالات: لا يعوق الإبداع سوى الاستسلام واليأس

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن لقاء اليوم هو تأكيد لإرادة الدولة والتزامها بتوظيف واستغلال جميع إمكانياتها البشرية من أجل إقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية للحياة الكريمة، والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة، من خلال تطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية، كما أنه يأتى تتويجا لمثابرة وطموح هذا الشعب العظيم الذين جسدوا بإرادتهم مثلا يحتذى به ودليلا قاطعا على أن الإبداع لا يعوقه إلا الاستسلام واليأس.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى المؤتمر الدولى السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تضع دائما الاستثمار فى بناء الإنسان على رأس أولوياتها، ولهذا تم اتخاذ خطوات حثيثة لتعظيم الاستفادة من الطقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوى الاحتياجات الخاصة.