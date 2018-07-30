السكة الحديد: تشغيل الخط النازل أسوان _ القاهرة بالاتجاهين بسرعة 8كم

أسوان ندى سليم – عبد الله صلاح

أكد المهندس شعبان محمود، رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، أنه تم تشغيل الخط النازل أسوان _ القاهرة، منذ الساعة العاشرة والربع صباح اليوم الاثنين، بالاتجاهين، بسرعة 8 كم / ساعة، لتسير القطارات فى موقع الحادث، لحين تصريح النيابة برفع العربات من الخط الطالع القاهرة _ أسوان.

وأشار رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، لـ"اليوم السابع"، أن الخط الطالع مازال معطلا لحين انتهاء اللجنة الهندسية من قبل الهيئة من فحص القطار، وتحديد أسباب الحادث، مشيرا إلى أن الرحلات القادمة من القاهرة إلى أسوان عادت إلى طبيعتها بشكل جزئي، مع وصول أول قطار إلى محطة أسوان عقب الحادث القطار رقم 2014 القادم من القاهرة، صباح اليوم.