video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 12:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد: تشغيل الخط النازل أسوان _ القاهرة بالاتجاهين بسرعة 8كم

الإثنين، 30 يوليه 2018 11:39 ص
السكة الحديد: تشغيل الخط النازل أسوان _ القاهرة بالاتجاهين بسرعة 8كم حادث قطار اسوان
أسوان ندى سليم – عبد الله صلاح
إضافة تعليق
أكد المهندس شعبان محمود، رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، أنه تم تشغيل الخط النازل أسوان _ القاهرة، منذ الساعة العاشرة والربع صباح اليوم الاثنين، بالاتجاهين، بسرعة 8 كم / ساعة، لتسير القطارات فى موقع الحادث، لحين تصريح النيابة برفع العربات من الخط الطالع القاهرة _ أسوان. 
 
وأشار رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، لـ"اليوم السابع"، أن الخط الطالع مازال معطلا لحين انتهاء اللجنة الهندسية من قبل الهيئة من فحص القطار، وتحديد أسباب الحادث، مشيرا إلى أن الرحلات القادمة من القاهرة إلى أسوان عادت إلى طبيعتها بشكل جزئي، مع وصول أول قطار إلى محطة أسوان عقب الحادث القطار رقم 2014 القادم من القاهرة، صباح اليوم. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"السكة الحديد" ترفع اليوم تقريرها لوزير النقل عن أسباب حادث قطار أسوان

تعرف على مواعيد قطارات الوجه القبلى بعد حادث أسوان

"السكك الحديد": رفع جرار قطار أسوان بالكامل ووضعه على المسار

اخبار مصر

اخبار محافظات

اسوان

اخبار اسوان

حادث قطار اسوان




لا تفوتك
التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة