"السكة الحديد" ترفع اليوم تقريرها لوزير النقل عن أسباب حادث قطار أسوان

كتب رضا حبيشى

ترفع هيئة السكة الحديد، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أشرف رسلان رئيسها الجديد تقريرها إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، عن أسباب حادث خروج قطار ركاب أسوان عن القضبان، بناءً على ما انتهت إليه اللجنة الفنية التى شكلها الوزير برئاسة نائب رئيس الهيئة لقطاع السلامة والمخاطر المهندس محمد عامر.

كان قطار مكيف القاهرة - أسوان رقم 982، قد خرج عن مساره على القضبان بين محطتى سِلَوِى وكاجوج بأسوان، صباح أمس، وذلك أثناء رحلته من القاهرة إلى أسوان، حيث خرجت 8 عربات وجراره عن القضبان.

وقرر وزير النقل تشكيل لجنة فنية برئاسة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للسلامة والمخاطر، وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية لتنظيم سلامة النقل بالوزارة، ومعاون وزير النقل لشئون السكك الحديدية ورئيس الإدارة المركزية لهندسة السكة، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة المناطق، لبحث أسباب خروج جرار وعربات قطار رقم 982 مكيف القاهرة - أسوان عن القضبان.