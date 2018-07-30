السعودية تعلن انتهاء مهمة المراجعة المتكاملة لوفد وكالة الطاقة الذرية للبنية التحتية بالمملكة

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أعلنت المملكة السعودية إختتام أعمال المراجعة المتكاملة للبنية التحتية للطاقة الذرية، التى قام بها وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة نائب الأمين العام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس الوفد دوهى هان، وذلك خلال زيارته للمملكة فى الفترة من 15-24 يوليو الجارى، بمقر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة حيث كان فى استقباله رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان ورؤساء قطاعات المدينة وعدد من ممثلى الجهات المعنية.

وتم خلال هذه المراجعة وفقا لوكالة الأنباء السعودية إطلاع وفد الوكالة على جهود المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بإعداد البنية التحتية اللازمة لإدخال الطاقة الذرية السلمية إلى المملكة كجزء من منظومة الطاقة الوطنى، وبمشاركة أصحاب المصلحة وشركاء العمل المعنيين من الجهات الحكومية السعودية ذات العلاقة.