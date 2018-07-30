video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تعلن انتهاء مهمة المراجعة المتكاملة لوفد وكالة الطاقة الذرية للبنية التحتية بالمملكة

الإثنين، 30 يوليه 2018 11:46 م
السعودية تعلن انتهاء مهمة المراجعة المتكاملة لوفد وكالة الطاقة الذرية للبنية التحتية بالمملكة الملك سلمان
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت المملكة السعودية إختتام أعمال المراجعة المتكاملة للبنية التحتية للطاقة الذرية، التى قام بها وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة نائب الأمين العام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس الوفد دوهى هان، وذلك خلال زيارته للمملكة فى الفترة من 15-24 يوليو الجارى، بمقر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة حيث كان فى استقباله رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان ورؤساء قطاعات المدينة وعدد من ممثلى الجهات المعنية.

وتم خلال هذه المراجعة وفقا لوكالة الأنباء السعودية إطلاع وفد الوكالة على جهود المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بإعداد البنية التحتية اللازمة لإدخال الطاقة الذرية السلمية إلى المملكة كجزء من منظومة الطاقة الوطنى، وبمشاركة أصحاب المصلحة وشركاء العمل المعنيين من الجهات الحكومية السعودية ذات العلاقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفارة السعودية تقدم المعونة للتعرف على أنظمة وقوانين الاستثمار فى مصر

المملكة السعودية تعلن إكتمال استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

الملك سلمان

السعودية

أخبار عربية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة