الزراعة تعتمد 170 طبيبا بيطريا للمشاركة فى مشروع الهدى والأضاحى بالحج

قال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن اللجنة المصرية السعودية المشتركة الممثلة من بعض قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثلين عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالمملكة العربية السعودية، اعتمدت اختيار 170 طبيبا بيطريا مصريا من الأطباء البيطريين بالهيئة ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، وذلك ضمن مشروع الاستفادة من لحوم الهدى والأضاحى لموسم الحج لعام 1439 هجرية، والذى يديره البنك الإسلامى للتنمية بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح "محروس"، أن ذلك يأتى انطلاقاً من العلاقات الأخوية التى تربط جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية، وفى إطار التعاون المشترك فى مجال الخدمات البيطرية بين البلدين.

وأضاف محروس، في تصريحات لـ"اليوم السابع " أن مهمة البعثة المصرية تتركز فى القيام بالعمل بالمجازر المخصصة للهدي والأضاحى بمكة المكرمة خلال فترة الحج والقيام بالكشف الظاهري على الحيوانات قبـل الذبح، لاستبعاد الحيوانات الضعيفة والهزيلة والحيوانات غير المناسبة للذبح من الناحية الشرعية، بالإضافة إلى الكشف الطبي على لحوم ذبائح الأضاحي من جمال وأبقار وأغنام وماعز، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



