"الزراعة": تأهيل وتدريب 2600 من مطبقى المبيدات للقضاء على الرش العشوائى

قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، أنه تم الانتهاء من تدريب وتأهيل 2600 من مطبقى المبيدات حتى الآن، وهى تنفيذا لخطة وزارة الزراعة التى تستهدف تدريب وتأهيل 5000 من مطبقى المبيدات خلال الأربع شهور المقبلة، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبى يهدف للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وتوفير فرص عمل.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أنه من خلال لجنة المبيدات نواصل تباعا تنفيذ برنامج مطبقى المبيدات للتعامل مع المبيدات بشكل صحيح وآمن، ضمن خطة وزارة الزراعة للقضاء على الرش العشوائى، مؤكدا أن اللجنة تستكمل حاليا تنفيذ برنامج الاستخدام الأمن للمبيدات وتطبيقها فى المزارع والحقول بمختلف المحافظات.

فيما كشف تقرير لجنة المبيدات، أن تطوير برامج مطبقى المبيدات، بمشاركة المرشدين الزراعيين ومستخدمى المبيدات لتشخيص حالة الافة ومراقبة انتشارها واتخاذ قرارات المكافحة المناسبة باستخدام المبيدات المصرح بها والحد من هذه الأضرار للحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة وزيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج، مشيرا إلى أن المبيدات مواد كيميائية خطيرة، ويلزم العناية والحذر أثناء تداولها، ويلزم تطوير الخبرة لدى مستخدمى المبيدات من خلال تحديث المعلومات والمهارات المهنية المتعلقة بالتطبيقات الجيدة للمكافحة لدى القائم بالتطبيق.

وتابع التقرير، أن التطبيق الأمثل للمبيدات ينعكس على أداء وتحقيق الفعالية المطلوبة بأفضل ما يمكن، وخاصة فيما يتعلق بالمعرفة اللازمة لرصد وتعريف الآفة وتشخيصها وأفضل طرق الاستخدام للوصول إلى مكافحة متكاملة تساهم فى خفض نسبة الفاقد من المحاصيل نتيجة وجود تلك الآفات، وزيادة معدلات التصدير للمحاصيل الزراعية، موضحا أن اللجنة تبنت برنامج لتطوير أداء عمليات الرش من خلال التطبيقات الصحيحة بالنسب والمعدلات للقضاء على الآفة دون الإضرار بصحة المطبق والبيئة والأراضى الزراعية أو المستهلك.