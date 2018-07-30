الزراعة: باركود لأنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة لأول مرة

كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة أنه ولأول مرة سوف تصدر تراخيص تشغيل كافة أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مصحوباً بلوحة عليها Bar Code باركود، يحمل بيانات النشاط أو المشروع، الذى يسهل من خلاله المتابعة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلهما بالمحافظات المختلفة.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إن أهمية الباركود فى ربط بياناته مع مركز المعلومات فى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة حتى يتسنى تحليل البيانات وتدقيق الإحصائيات وسهولة وتدعيم اتخاذ القرارات السليمة فى الأوقات المناسبة.

وفى سياق متصل أكدت الدكتورة منى محرز - نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة على ضرورة وأهمية رفع إحداثيات الموقع عند إجراء المعاينات اللازمة لإصدار تراخيص تشغيل كل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية باستخدام الـ GPS.

فيما شدد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على التحقق والتدقيق من البيانات المتعلقة بأنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، التى يسهل معها مواجهة المشكلات بشكل فورى ووضع حلولها العلمية والعملية السليمة.