الرئيس السيسي يدشن مبادرة الإتاحة التكنولوجية لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تدشين مبادرة الإتاحة التكنولوجية للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية التى تهدف لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات المقدمة عبر المواقع الإلكترونية عالية الإتاحة التكنولوجية للجهات الحكومية باستقلالية تامة.

كما أعلن الرئيس خلال كلمته بالمؤتمر والمعرض الدولى السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة 2018 فى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة، إنشاء المركز التقنى لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة كأول مركز من نوعه بإفريقيا، والذى يتيح استخدام التكنولوجيات المساعدة كوسيط للتواصل عبر الهواتف لذوى صعوبات السمع والتخاطب.

وقال الرئيس، إن ما شاهدته اليوم يعبر بكل صدق عن اجتهاد عقول مبدعة تسعى لوضع مصر فى المقدمة، معلنًا عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا لأحدث معايير الجودة والتدريب لتصبح الأكاديمية مركزًا إقليميًا لتدريب وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى العالم العربى لبناء قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال برامج إلكترونية عالية الاتاحة تضمن لهم حرية الاختيار والاستقلالية فى الأداء، وفقًا لأحدث معايير الجودة والتدريب، بما يساهم فى تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى العالم العربى وإفريقيا لأجل بناء قدراتهم من خلال برامج تدريبية عالية الاتاحة، وتحقيق فرص عمل لائقة ومتنوعة، مع حرية الاختيار والاستقلالية.