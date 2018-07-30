الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يصل قاعة المنارة لافتتاح المؤتمر الدولى لدمج ذوى الإعاقة الإثنين، 30 يوليه 2018 01:11 م وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب سمير حسنى - محسن البديوى إضافة تعليق وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى قاعة المنارة لبدء فعاليات المؤتمر السنوى السابع الدولى للاتصال وتكنولوجيا المعلومات، والذى يهدف لدمج ومشاركة وتمكين ذوى الإعاقة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الرئاسة: السيسي يفتتح اليوم المعرض الدولى للاتصالات لتمكين ذوى الإعاقة "التعليم العالى": اجتماع الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للجامعات "تاريخى" الرئيس السيسى المؤتمر السنوى السابع للاتصالات ذوى الاحتياجات الخاصه اخبار مصر وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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