الرئيس السيسى يصل قاعة المنارة لافتتاح المؤتمر الدولى لدمج ذوى الإعاقة

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى قاعة المنارة لبدء فعاليات المؤتمر السنوى السابع الدولى للاتصال وتكنولوجيا المعلومات، والذى يهدف لدمج ومشاركة وتمكين ذوى الإعاقة.