الديمقراطية على طريقة أردوغان..الرئيس التركى يرفض استجوابه أمام البرلمان

كتب- هاشم الفخرانى

رفض رئيس البرلمان التركى بن علي يلدريم، طلب استجواب تقدم به البرلمانى عن حزب الشعب الجمهورى عمر فتحي جورير بزعم أنه لا يمكن طرح أسئلة على رئيس الجمهورية.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن طلب الاستجواب يتمثل حول وضع السوريين، والمشكلات المتعلقة بالشركات الخاضعة للوصاية، مطالبا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالرد عليها وفقا للمادة 98 من الدستور والمادتين 96 و99 من اللائحة الداخلية للبرلمان.

ورفضت رئاسة البرلمان طلب الاستجواب الموجه لأردوغان، حيث ذكرت في بيانها الموجه إلى جورير وحمل توقيع رئيس البرلمان بن علي يلدريم أنه وفقا للفقرة الخامسة من المادة 98 بالدستور فأن الأسئلة المكتوبة عبارة عن تساؤلات من نواب البرلمان للوزراء ونواب الرئيس للإجابة عليها فى غضون 15 يوما كحد أقصى.

وأشار البيان إلى إمكانية تناول الاستجوابات المطروحة فى حال توجيهها إلى الوزراء أو نواب الرئيس بالطريقة التى ينص عليها الدستور.

وفى تعليق منه أفاد جورير أنه لم يعد بالإمكان حتى طرح الأسئلة على الرئيس المدجج بصلاحيات واسعة، وأن البرلمان صار عديم التأثير على حد تعبيره.