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الإثنين، 30 يوليه 2018 03:33 ص
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الخيانة الزوجية تنهى حياة "صباح" وتضع زوجها صانع المفاتيح داخل مصحة نفسية

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:00 ص
الخيانة الزوجية تنهى حياة "صباح" وتضع زوجها صانع المفاتيح داخل مصحة نفسية خلافات زوجية - أرشيفية
كتب سليم على
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 لم يتحمل" قرني. ف"، 42 سنة، صانع المفاتيح الخبر الذى أفقده السيطرة على عقله بأن زوجته تخونه وتسلك طريق الحرام بدائرة قسم أوسيم، وظل يراقبها حتى تأكدت شكوكه ليقوم بقتلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد

محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، قررت إعفاء المتهم من العقاب، بعدما تأكدت من إصابته باضطراب عقلى، وقررت إيداعه داخل إحدى المصحات النفسية لحين علاجه.  

تحقيقات النيابة فى القضية رقم 22913 لسنة 2017 جنايات أوسيم، كشفت قيام " قرني. ف"، 42 سنة، صانع مفاتيح، بقتل زوجته "صباح. م" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد شكه فى سلوكها والتأكد من خيانتها له، حيث قام بإحضار حبل يوم الواقعة وتوجه نحوها ووضعه حول رقبتها وخنقها، إلا أنها حاولت الفرار منه لكنها فارقت الحياة.  

وأشارت التحقيقات، إلى أن أقوال معاون مباحث قسم أوسيم أثبتت اعتراف المتهم بارتكابه الواقعة، وثبت تقرير الطب الشرعى أن المجنى عليها أصيبت فى منطقة العنق باحتكاكات حيوية نتيجة الضغط على العنق باستخدام حبل تسبب فى وفاتها، وبعرض المتهم على إدارة الطب النفسي الشرعي بمستشفى العباسية للصحة النفسية، تبين أنه يعاني من اضطراب عقلى أفقده القدرة على الإدراك والاختيار والإرادة والحكم السليم على الأمور.  

وأضافت التحقيقات، أن تقرير مستشفى العباسية تضمن وضع خطة علاجية للمتهم فى حالة موافقة المحكمة، وأيداعه بأحد المستشفيات لتلقى العلاج التأهيلى المناسب لحالته، وعرض المتهم دوريًا على اللجنة المشكلة من المجلس القومي للصحة النفسية مرة سنويًا على الأقل.

 

 


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