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"الخدمات البيطرية": 479 مجزر لحوم مستعدة لاستقبال أضاحى العيد

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:39 م
"الخدمات البيطرية": 479 مجزر لحوم مستعدة لاستقبال أضاحى العيد الأضاحى - أرشيفية
كتب عز النوبى
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قال الدكتور حسن الجعوينى، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة  العامة الخدمات البيطرية وزارة الزراعة، إنه  تم إعلان  حالة الطوارئ بـ 479 مجزرا  للحوم استعداد  لعيد الأضحى، وتدعيم  المجازر بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات، وكذلك توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم.

وأضاف "الجعوينى"، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع"، أن هناك  حملات مكثفة  بالمرور على مجازر الحيوانات بالمحافظة، وتوفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، والتنسيق بين مديرية الطب البيطرى والجهات الأمنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر، والتنسيق مع مباحث التموين وإدارة التفتيش على اللحوم فى المرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى لمكافحة الذبح خارج المجازر.

 


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أسواق اللحوم

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الخدمات البيطرية




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