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الإثنين، 30 يوليه 2018 05:59 م
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الجيش السورى يستعيد السيطرة على بلدة الشجرة بريف درعا

الإثنين، 30 يوليه 2018 04:52 م
الجيش السورى يستعيد السيطرة على بلدة الشجرة بريف درعا الجيش السورى فى درعا- أرشيفية
أ ش أ
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استعادت وحدات من الجيش السوري، اليوم الاثنين، السيطرة على بلدة الشجرة بريف درعا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وحدات من الجيش السورى حررت بلدة الشجرة فى حوض اليرموك بريف درعا، بعد عملية عسكرية مركزة قضت خلالها على آخر تجمعات إرهابيى (داعش) فيها.

وكانت الوكالة السورية قد ذكرت ، فى وقت سابق ، أن وحدات الجيش تابعت عملياتها على ما تبقى من فلول داعش بريف درعا الجنوبى الغربى ، وتقدمت فى قرية عابدين إلى الغرب من بلدة الشجرة المعقل الرئيس للتنظيم الإرهابى فى منطقة حوض اليرموك.

وأوضحت أنه بعد إحكام الجيش سيطرته على عدة قرى وبلدات إلى جانب إقامة نقاط تثبيت وخطوط دفاع فيها، تقدمت وحدات الجيش من الجهة الشمالية الشرقية باتجاه نقاط انتشار وتحصينات إرهابيى تنظيم داعش فى قرية عابدين.

وأشارت الوكالة إلى أن حالة الانهيار بين صفوف داعش بعد محاصرتهم من الجهات الثلاث المؤدية إلى ما تبقى من قرى على تخوم الجولان المحتل وقرب الحدود مع الأردن وتكبدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد تشكل عاملا رئيسا لسقوطهم خلال الأيام القليلة القادمة.

 


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