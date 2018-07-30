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الإثنين، 30 يوليه 2018 03:43 م
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الجريدة الرسمية تنشر قرار ميناء دمياط بتحصيل جدية حجز تراخيص مقابل الانتفاع

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:17 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار ميناء دمياط بتحصيل جدية حجز تراخيص مقابل الانتفاع اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط
كتب رضا حبيشى
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نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، بشأن تحصيل مبلغ جدية حجز من قيمة مقابل الانتفاع المقرر عن مدة الترخيص المطلوب لتخصيص أراضى وساحات فضاء ومخازن مغلقة وجمالونات مغطاة ومجمعات إدارية، على أن يكون مبلغ جدية الحجز 15% من قيمة مقابل الانتفاع المقرر عن مدة الترخيص المطلوبة.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس هيئة ميناء دمياط بشأن تعديل معدلات الشحن والتفريغ الخاصة بالبضائع المتداولة بميناء دمياط، على أن تبدء السفن فى الشحن والتفريغ فور تراكيها على الرصيف خلال مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات على الرصيف، كما أنه فى حالة توقف السفن بعد إنهاء أعمال الشحن والتفريغ خلال مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات يتم احتساب رسوم المكوث ومقابل الانتفاع بالرصيف طبقا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع إعادة النظر فى معدلات الشحن والتفريغ كل عامين.

 

 


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