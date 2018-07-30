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الإثنين، 30 يوليه 2018 10:34 م
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الجبير يتسلم رسالة للعاهل السعودى من رئيس جمهورية غينيا بيساو

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:16 م
الجبير يتسلم رسالة للعاهل السعودى من رئيس جمهورية غينيا بيساو وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير
أ ش أ
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تسلم وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير، خلال لقائه اليوم الاثنين مع مامادو سانو مستشار رئيس جمهورية غينيا بيساو السفير غير المقيم لدى المملكة العربية السعودية، رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من رئيس جمهورية غينيا بيساو جوسيه ماريو فاز.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء، الذى عقد فى مدينة جدة، حضره وزير الدولة السعودى لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور.

 

 


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