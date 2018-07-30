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التموين: لحوم صكوك الأضاحى من مراعى السودان تتميز بقلة نسبة الدهون

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:51 ص
التموين: لحوم صكوك الأضاحى من مراعى السودان تتميز بقلة نسبة الدهون عجول حية - ارشيفية
كتب لؤى على
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قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن نجاح منظومة صكوك الأضاحى تدل على التعاون والتكاتف بين جميع الجهات، لافتا إلى أن نظام الصكوك منضبط، حيث يتم تحديث قوائم الأكثر احتياجا لضمان إيصالها للمستحقين، مشيرا إلى أن الأضاحى تأتى من مراعى مفتوحة من دولة السودان وبالتالى تكون نسبة الدهون أقل.
 
وأضاف على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية بشأن توفير وزارة التموين للحوم الأضاحى، أن المرحلة الأولى من البروتوكول تتضمن 250 طنا من اللحوم وأتوقع زيادة الإقبال.
 
 

 


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