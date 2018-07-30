التعليم تناقش خطة الإدارة العامة للجودة للعام الدراسى 2018 - 2019

كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن إيمان صبحى مدير عام الإدارة العامة للجودة عقدت اجتماع مع مديرين التعليم الابتدائى بالمديريات التعليمية ومديرين إدارات الجودة بالمديريات التعليمية.

وتناول الاجتماع مناقشة عدة موضوعات تتعلق بتحقيق متطلبات الجودة داخل المدارس، وعرض بعض التحديات التى تحول دون تقدم المدارس للحصول علي الاعتماد.

وقد عرضت صبحى، نموذج خطة الإدارة العامة للجودة للعام الدراسى 2018/2019، مؤكدة خلاله على أهمية الجودة فى العملية التعليمية، ومراحل الجودة فى التعليم، والتقويم الذاتى وأهميته فى حل مشكلات الحياة المدرسية، وخفض الكثافات فى المدارس المستهدفة على المدى الطويل.

ووجهت صبحى مسئولى وحدات الجودة بالمديريات على وضع خطة عمل لإدارات الجودة بالمديريات في إطار زمني منبثقة من خطة الإدارة العامة للجودة، والعمل علي سد عجز ونقص المعدلات بأقسام الجودة بالإدارات، وتفعيل المحاسبية عند الامتناع عن التقدم للاعتماد أو رفض الموجهين سد العجز بالمدارس المستهدفة.