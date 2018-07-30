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التعليم: تسليم كتب النظام الجديد للمدارس نهاية الأسبوع الثالث من أغسطس

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:42 م
التعليم: تسليم كتب النظام الجديد للمدارس نهاية الأسبوع الثالث من أغسطس أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم
(أ ش أ)
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قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم بإنه من المقرر تسليم كتب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وفقا للنظام التعليمى الجديد إلى جميع المدارس الحكومية والخاصة مع نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس المقبل، مؤكدا أنه لا صحة لما يتردد بشأن عدم وصول الكتب إلى المدارس مع بدء العام الدراسى، حيث أن عدد الكتب قليل نظرا لقلة عدد الصفوف المطبق عليهم بالإضافة إلى اختلاف المناهج الجديدة عن السابقة.

وأضاف خيرى، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن الوزارة انتهت خلال شهر يوليو من تدريب المدربين الذين سيتولون بدورهم تدريب معلمى المدارس الحكومية والخاصة، وبدءا من أول أغسطس وحتى نهايته سيتم تدريب المعلمين القائمين على تدريس المناهج الجديدة لمرحلة رياض الأطفال والصف الاول الابتدائى .. مشيرا إلى أنه فى الفترة من أول سبتمبر وحتى 22 من نفس الشهر سيتم تدريب المعلمين القائمين على التدريس للصفوف بدءا من الصف الثانى الابتدائى حتى مرحلة الثانوية العامة .

وأوضح أن الوزارة تولى اهتماما خاصا لتدريب المعلمين القائمين على تدريس المناهج الجديدة لايمانها بدورهم الهام والحيوى فى انجاح تجربة النظام التعليمى الجديد .

 


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