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التعليم: استقبال 100 ألف تظلم من طلاب الثانوية العامة حتى الأن

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:00 ص
التعليم: استقبال 100 ألف تظلم من طلاب الثانوية العامة حتى الأن طارق شوقى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين
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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة حيث وصلت أعداد الطلبة المتقدمين بتظلمات على نتيجتهم قرابة 100 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية. 

 
وتصدرت مادة الكيمياء قائمة المولد المتظلم منها فيما جاءت مادة الجغرافيا فى نهاية القائمة وتستقبل الكنترولات الطلاب للإطلاع على صور من كراسات الإجابة المتظلم فيها.

وقال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات، إن هناك شفافية فى العمل داخل الكنترولات، وأى طالب سوف يثبت له درجات سيحصل عليها دون تردد، لافتا إلى أن الورقة التى يثبت أن لها درجات يتم مراجعتها من قبل لجنة مشكلة من مستشار المادة وموجهين وتم طلب أصل ورقة الإجابة ومنح الطالب درجته التى يستحقها.

 
 
الجدير بالذكر أن أخر يوم لتلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة 14 أغسطس المقبل.
 
 

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