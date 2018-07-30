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الإثنين، 30 يوليه 2018 08:57 م
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التحقيق مع 3 متهمين جدد فى محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:42 م
التحقيق مع 3 متهمين جدد فى محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس مخدر الايس
كتب عامر مصطفى
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بدأت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة أحمد عاصى، مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، التحقيق مع 3 متهمين جدد فى واقعة جلب مخدر الآيس ومحاولة تهريبه عبر مطار القاهرة، بالاشتراك مع 3 متهمين محبوسين على ذمة القضية.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعتزام عناصر تشكيل عصابى جلب كمية من مخدر الآيس "شابو" من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى وترويجه على عملائهم داخل البلاد.
 
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصد المتهمين والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى، وهم "محمد.ك.ع"، صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، و"سمير.م.ى" صاحب شركة استيراد وتصدير، و"حسين.ح.ح" صاحب شركة استيراد وتصدير، و"أحمد م. س"، و"رمضان.ص.ص"، ويتولى المتهمان الأول والثانى السفر إلى الدولة الأجنبية التى يتم جلب المواد المخدرة منها لعقد الصفقات وتجهيز وسائل الإخفاء.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات الجمركية، تم بمعرفة الإدارة ضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس حال عودتهم على إحدى الرحلات الجوية من ذات الدولة عبر ميناء القاهرة الجوى.
 
وبتفتيشهم تم ضبط كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت (10 كيلو جرامات) مخفاة داخل أكياس أطعمة، و9 هواتف محمولة، مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الواقعة وقيامهم بنقل وتهريب المواد المخدرة لحساب المتهمين الأول والثانى نظير مبلغ مالى، وملكيتهم للهواتف المحمولة والمبالغ النقدية.

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