video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 12:21 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة تنهى المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشراتها.. وبدء العمل الأربعاء

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:02 م
البورصة تنهى المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشراتها.. وبدء العمل الأربعاء محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

قررت إدارة البورصة، اليوم الإثنين، اعتماد التعديلات التى أقرتها لجنة المؤشرات المنعقدة فى إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، على أن يتم العمل بها الأربعاء المقبل الموافق 1 أغسطس.

وتجرى البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهى الأولى فى يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير، وتنتهى المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس، وترصد المراجعات التغير فى قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وفقا لمنهجيات كل مؤشر.

فيما شهدت مؤشرات البورصة المصرية خلال فترة المراجعة الدورية الثانية خلال عام 2018، عدةً تغيرات، فقد خرج من المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 6 شركات فى مقابل دخول 5 شركات جديدة.

ويرجع الفارق فى خروج 6 شركات ودخول 5 شركات فقط، إلى عملية انقسام شركة العربية لحليج الأقطان الى شركة قاسمة وهى "العربية لحليج الأقطان "وشركة منقسمة "العربية لإدارة وتطوير الأصول"، وذلك عقب انتهاء المراجعة الدورية السابقة يناير الماضى ، خاصة وأن منهجية مؤشرات البورصة تبقى على الشركة القاسمة والمنقسمة فى المؤشر ذاته .

قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن المراجعة الدورية لمؤشرات السوق والتعديلات، تأتى لتعكس تطورات مؤشرات التداول، بناء على المعايير الفنية المحددة لمكونات مختلف المؤشرات.

وتابع فريد، فى بيان صحفى اليوم الإثنين، أن إدارة البورصة لديها رؤية جادة، لمراجعة كافة المؤشرات القطاعية، والعمل على تحديثها لتتواكب مع أفضل المعايير العالمية.

كما شهد مؤشر البورصة متساوى الأوزان EGX50 EWI استبعاد 9 شركات. فى حين شهد مؤشر EGX70 خروج 20 شركة، انضمت 5 شركات منها إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EGX100 فقد شهد خروج 16 شركة مقابل انضمام 15 شركة جديدة للمؤشر.

وشهدت المراجعة السنوية لمؤشر S&P/EGX ESG  خروج 9 شركات.

كما شهد مؤشر النيل Nile Index استبعاد شركة واحدة نتيجة لتكرار المُخالفات، ليصل عدد الشركات المدرجة بالمؤشر إلى 26 شركة، حيث لا تشترط منهجية مؤشر النيل عدد محدد من الشركات المكونة له.

 

نتائج المراجعة نصف السنوية للمؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX 30

:

1
1

 

 

نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية محدد الأوزان EGX20 Capped

:

شهد مؤشر البورصة المصرية محدد الأوزان EGX20 Capped خروج 5 شركات من الشركات المكونة للمؤشر، وانضمام 5 شركات جديدة للمؤشر.

التغير فى شركات مؤشر EGX20 Capped

2
 

نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية متساوى الأوزان EGX50 EWI

:

شهد مؤشر البورصة المصرية متساوى الأوزان EGX50 EWI خروج 9 شركات من الشركات المكونة للمؤشر، وانضمام 8 شركات فقط.

التغير فى شركات مؤشر EGX 50 EWI

3
 

نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية لأنشط 70 شركة EGX70

:

شهد مؤشر البورصة المصرية لأنشط 70 شركة، خروج 20 شركة من الشركات المكونة للمؤشر، انضمت 5 شركات منها إلى مؤشر البورصة المصرية EGX30 المقترح.

التغير فى شركات مؤشر EGX 70

4
 

 

5
 
 

نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية لأنشط 100 شركة

EGX 100:

شهد مؤشر البورصة المصرية لأنشط 100 شركة خروج 16 شركة من الشركات المكونة له، وانضمام 15 شركة فقط كما يلى:

التغير فى شركات مؤشر EGX 100

 

6
 

 

7
 

نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر النيل Nile Index

:

شهد مؤشر النيل Nile Index استبعاد شركة فقط، ليصل عدد الشركات المدرجة بالمؤشر إلى 26 شركة، حيث لا تشترط منهجية مؤشر النيل عدد محدد من الشركات المكونة له.

8
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"فاروس" تتوقع إدارج "ابن سيناء" و"إيديتا" بدلا من غبور وعامر بمؤشر EGX30

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة