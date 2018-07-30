البورصة تنهى المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشراتها.. وبدء العمل الأربعاء

قررت إدارة البورصة، اليوم الإثنين، اعتماد التعديلات التى أقرتها لجنة المؤشرات المنعقدة فى إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، على أن يتم العمل بها الأربعاء المقبل الموافق 1 أغسطس.

وتجرى البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهى الأولى فى يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير، وتنتهى المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس، وترصد المراجعات التغير فى قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وفقا لمنهجيات كل مؤشر.

فيما شهدت مؤشرات البورصة المصرية خلال فترة المراجعة الدورية الثانية خلال عام 2018، عدةً تغيرات، فقد خرج من المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 6 شركات فى مقابل دخول 5 شركات جديدة.

ويرجع الفارق فى خروج 6 شركات ودخول 5 شركات فقط، إلى عملية انقسام شركة العربية لحليج الأقطان الى شركة قاسمة وهى "العربية لحليج الأقطان "وشركة منقسمة "العربية لإدارة وتطوير الأصول"، وذلك عقب انتهاء المراجعة الدورية السابقة يناير الماضى ، خاصة وأن منهجية مؤشرات البورصة تبقى على الشركة القاسمة والمنقسمة فى المؤشر ذاته .

قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن المراجعة الدورية لمؤشرات السوق والتعديلات، تأتى لتعكس تطورات مؤشرات التداول، بناء على المعايير الفنية المحددة لمكونات مختلف المؤشرات.

وتابع فريد، فى بيان صحفى اليوم الإثنين، أن إدارة البورصة لديها رؤية جادة، لمراجعة كافة المؤشرات القطاعية، والعمل على تحديثها لتتواكب مع أفضل المعايير العالمية.

كما شهد مؤشر البورصة متساوى الأوزان EGX50 EWI استبعاد 9 شركات. فى حين شهد مؤشر EGX70 خروج 20 شركة، انضمت 5 شركات منها إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EGX100 فقد شهد خروج 16 شركة مقابل انضمام 15 شركة جديدة للمؤشر.

وشهدت المراجعة السنوية لمؤشر S&P/EGX ESG خروج 9 شركات.

كما شهد مؤشر النيل Nile Index استبعاد شركة واحدة نتيجة لتكرار المُخالفات، ليصل عدد الشركات المدرجة بالمؤشر إلى 26 شركة، حيث لا تشترط منهجية مؤشر النيل عدد محدد من الشركات المكونة له.

نتائج المراجعة نصف السنوية للمؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX 30



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نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية محدد الأوزان EGX20 Capped

شهد مؤشر البورصة المصرية محدد الأوزان EGX20 Capped خروج 5 شركات من الشركات المكونة للمؤشر، وانضمام 5 شركات جديدة للمؤشر.

التغير فى شركات مؤشر EGX20 Capped





نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية متساوى الأوزان EGX50 EWI

شهد مؤشر البورصة المصرية متساوى الأوزان EGX50 EWI خروج 9 شركات من الشركات المكونة للمؤشر، وانضمام 8 شركات فقط.

التغير فى شركات مؤشر EGX 50 EWI





نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية لأنشط 70 شركة EGX70

شهد مؤشر البورصة المصرية لأنشط 70 شركة، خروج 20 شركة من الشركات المكونة للمؤشر، انضمت 5 شركات منها إلى مؤشر البورصة المصرية EGX30 المقترح.

التغير فى شركات مؤشر EGX 70



