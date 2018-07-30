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الإثنين، 30 يوليه 2018 05:53 ص
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"البحوث الإسلامية" يواصل حملاته التوعوية ويعرض فيلما تسجيليا لمناسك الحج

الإثنين، 30 يوليه 2018 04:07 ص
"البحوث الإسلامية" يواصل حملاته التوعوية ويعرض فيلما تسجيليا لمناسك الحج الحج - أرشيفية
كتب لؤى على
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واصل مجمع البحوث الإسلامية حملاته التوعوية بمناسك الحج والتى بدأها بأشكال عرض متنوعة - مكتوبة ومرئية - لتوعية الحجاج قبل سفرهم لأداء هذه الفريضة.

وعرض المجمع مناسك الحج فى فيلم تسجيلى عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" اعتمد فيه على "ماكيت" للكعبة المشرفة والصفا والمروة وغيرها من المناسك التى يؤديها الحاج وذلك لتبسيط وشرح هذه المناسك بطريقة سهلة وميسرة.

وكان المجمع قد كثف جهوده فى هذا الشأن من خلال طباعة كتاب "كيف تعتمر وتحج؟" ونشر العديد من الفتاوى المتعلقة بالحج والرد على الاستفسارات والأسئلة الواردة فى هذا الشأن.

 
 
ويمكن للجمهور متابعة الفيلم كاملاً من خلال الدخول على الرابط الآتي:
 
 
 
 
 

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