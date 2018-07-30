البترول توقع اتفاقية جديدة مع "بى بى" البريطانية للتنقيب بخليج السويس

كتب أحمد أبو حجر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارة البترول لديها خطة طموح لزيادة الاستثمارات البترولية فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة وبالتالى زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز الطبيعى وهو ما ينعكس إيجابا على زيادة الاحتياطيات والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن عقد الاتفاقيات البترولية الجديدة وما توفره من استثمارات أحد الأساسيات التى تقوم عليها خطط زيادة الإنتاج باعتبارها الركيزة الأساسية وحجر الزاوية للأنشطة البترولية.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بترولية جديدة للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى البريطانية، للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما فى منطقة شمال شرق رمضان بخليج السويس باستثمارات حوالى 46 مليون دولار ومنحة توقيع 4 مليون دولار لحفر 3 آبار.

ووقع الاتفاقية المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى شمال أفريقيا.

وأوضح الملا أن الاتفاقية الجديدة هى إحدى ثمار المزايدة العالمية للبحث عن البترول واستغلاله التى طرحتها هيئة البترول عام 2016، مشيرا إلى أن منطقة خليج السويس لازالت تحظى باحتمالات بترولية مشجعة على الاستثمار فى ظل ما تشهده الصناعة البترولية من تطور دائم فى أبحاثها ودراساتها واستخدامها التقنيات الحديثة فى كافة قطاعاتها.

وتجدر الإشارة إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية يصل عدد الاتفاقيات البترولية التى تم توقيعها منذ 2014 وحتى الآن إلى 88 اتفاقية جديدة، وجارى حاليا العمل على الانتهاء من إجراءات استصدار 13 اتفاقية جديدة.