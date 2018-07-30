"الارتباط فى 2017".. تراجع الإقبال وارتفاع السن أبرز المؤشرات.. 912.6 ألف زيجة العام الماضى.. مطروح الأعلى بـ17 حالة فى الألف.. المصريون يفضلون "الصيف" عن الشتاء" فى الزواج.. وسكان الريف أكثر تزاوجا من الحضر

كتبت- هبة حسام

يختلف الزواج من دولة لأخرى على مستوى العالم، وتتنوع ملامحه وشروطه بين البلدان وبعضها، وفى مصر قد تحكمه الظروف الاقتصادية فى المقام الأول، خاصة أن الزواج فى "أم الدنيا" يرتبط بمظاهر معينة يستوجب على الشاب توفيرها قبل الإقبال على "استكمال نص دينه" فكما يقال "الزواج نصف الدين".

فى عام 2017، اختلفت مؤشرات الزواج عن العام السابق له، حيث تراجع عدد الحالات ربما لزيادة الأسعار وغلاء المعيشة والتى رفعت من فرص عزوف الشباب عن "الارتباط"، ولكن أيا كانت الأسباب فإن الأرقام التى رصدها جهاز الإحصاء تثبت انخفاض معدل الزواج خلال العام الماضى ليس فقط عن سابقه، بل منذ عام 2013.

عام 2017 الأقل فى معدل الزواج منذ 5 سنوات

بلغ معدل الزواج العام الماضى 9.6 حالة زواج لكل ألف من السكان، وهو المعدل الأقل منذ عام 2013 والذى سجل معدل زواج بـ 10.7 حالة فى الألف، مرتفعاً إلى 11 حالة فى الألف خلال عام 2014، وفى 2015 بلغ المعدل –رغم انخفاضه- 10.9 فى الألف، متراجعاً إلى 10.3 حالة فى الألف خلال عام 2016.

وطبقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء فى أحدث نشرات الزواج السنوية، بلغ عدد حالات الزواج خلال العام الماضى 912.606 ألف حالة، بمعدل 9.6 فى الألف، مقابل 938.526 ألف حالة خلال عام 2016 بمعدل 10.3 فى الألف، وجاءت محافظة مطروح الأعلى فى معدل الزواج مقارنة بباقى محافظات الجمهورية، حيث بلغ المعدل بها 17 فى الألف خلال عام 2017.

سكان "قنا" الأكثر زواجاً فى محافظات "الصعيد"



وفى المقابل، سجلت محافظة البحر الأحمر أقل معدل زواج خلال العام الماضى بـ 5.8 حالة فى الألف، فيما بلغ معدل الزواج فى محافظة القاهرة "العاصمة" 13.6 فى الألف، وعلى مستوى محافظات وجه قبلى، جاءت محافظة قنا الأعلى فى معدلات الزواج بها بـ 13.8 حالة زواج لكل ألف من السكان، تلاها محافظة الفيوم بمعدل زواج بلغ 10.7 فى الألف.

ولم يقتصر التغير الذى شهده الزواج خلال عام 2017 على تراجع الاقبال وانخفاض حالاته فقط،وغنما اشتمل أيضاً ارتفاع متوسط السن للمقبلين عليه سواء الذكور أو الإناث، حيث سجل متوسط سن الزواج للذكور خلال العام الماضى 30.5 عام، مقابل 30.1 سنة خلال عام 2016،كما أن هذا العمر هو الأعلى فى سن الزواج للشباب منذ عام 2008.



معدل الزواج بمحافظات الجمهورية خلال 2017

24.7 عام متوسط سن الزواج للإناث خلال 2017



فيما ارتفع متوسط سن الزواج للإناث خلال العام الماضى، مسجلاً 24.7 عام، مقابل 24.4 سنة فى عام 2016، وبالرغم من ارتفاعه إلا انه ليس الأعلى منذ عام 2008، حيث سجل عام 2014 أعلى متوسط سن زواج للإناث خلال الفترة من "2008 – 2017" بـ 24 عام و 10 أشهر، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء.

ويبدو أن ارتفاع الأسعار فى المدن عن القرى واختلاف المعيشة، انعكس على مدى الإقبال على الزواج فى الحضر والريف، حيث ارتفعت حالات الزواج فى الريف عن الحضر، فمن إجمالى حالات الزواج خلال العام الماضى والبالغة 912.606 ألف حالة -كما هو مذكور عالياً- استحوذ الريف على 60.9% منها بـ 555.972 ألف حالة، مقابل 39.1 % للحضر بـ 356.634 ألف حالة.



معدل الزواج بالمحافظات - حضر وريف

أكثر زيجات "المصريين" خلال "يناير ويوليو" وأقلها فى "مايو ويونيو"



وبقراءة حالات الزواج المسجلة فى كل شهر من أشهر العام والواردة ضمن بيانات جهاز الإحصاء، تبين أن المصريين يفضلون شهرى يناير ويوليو للزواج، حيث سجل هذين الشهرين أعلى عدد لحالات الزواج خلال 2017، ففى شهر يناير تزوج 107.198 ألف شاب وفتاة من إجمالى حالات الزواج، أما فى شهر يوليو 105.962 ألف حالة.

فيما انخفض إقبال المصريين على الزواج فى شهرى مايو ويونيو، حيث سجلا أقل عدد لحالات الزواج خلال العام الماضى، إذ بلغ عدد حالات الزواج فى شهر مايو 2017 نحو 53.9 ألف حالة، بينما بلغ فى شهر يونيو 57.630 ألف حالة زواج، وبشكل عام زادت حالات الزواج خلال الأشهر الأخيرة من فصل الصيف "أغسطس وسبتمبر وأكتوبر"، عن أشهر فصل الشتاء باستثناء شهر يناير.



توزيع عقود الزواج على أشهر العام