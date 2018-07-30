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الإثنين، 30 يوليه 2018 06:30 ص
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الاحتلال يلغى تصاريح إقامة إيطاليين لرسمهما جرافيتى لـ "عهد التميمي"

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:32 ص
الاحتلال يلغى تصاريح إقامة إيطاليين لرسمهما جرافيتى لـ "عهد التميمي" عهد التميمي
(أ ش أ)
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ألغت سلطة السكان والهجرة فى إسرائيل، تصريح إقامة مواطنين إيطاليين تم اعتقالهما يوم السبت بتهمة إلحاق الضرر بجدار الفصل فى الضفة الغربية.

وألقى القبض على الإيطاليين مع فلسطينى بعد أن قاموا برسم جرافيتى لـ عهد التميمى على الجدار، حسبما ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) مساء الأحد.

وفى وقت سابق من يوم الأحد، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمى بعد 8 أشهر من الاعتقال إثر قيامها بركل وصفع جنديين إسرائيليين أمام منزلها فى الضفة الغربية المحتلة العام الماضي.

 


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