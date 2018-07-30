الاحتلال يلغى تصاريح إقامة إيطاليين لرسمهما جرافيتى لـ "عهد التميمي"

(أ ش أ)

ألغت سلطة السكان والهجرة فى إسرائيل، تصريح إقامة مواطنين إيطاليين تم اعتقالهما يوم السبت بتهمة إلحاق الضرر بجدار الفصل فى الضفة الغربية.

وألقى القبض على الإيطاليين مع فلسطينى بعد أن قاموا برسم جرافيتى لـ عهد التميمى على الجدار، حسبما ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) مساء الأحد.

وفى وقت سابق من يوم الأحد، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمى بعد 8 أشهر من الاعتقال إثر قيامها بركل وصفع جنديين إسرائيليين أمام منزلها فى الضفة الغربية المحتلة العام الماضي.