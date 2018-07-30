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الاتحاد الأوروبى: 1.3 مليار يورو حجم المشروعات المنفذة فى مصر

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:30 ص
الاتحاد الأوروبى: 1.3 مليار يورو حجم المشروعات المنفذة فى مصر ارشيفية - مشروعات تنمويه
أشرف عزوز وماجد تمراز تصوير عمرو مصطفى
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أكدت ساندرا دى وال نائب سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، أن حجم مشروعات الاتحاد لدعم مصر تصل لـ 1.3 مليار يورو، على مدار السنوات الماضية ، مضيفة أن مصر شريك رئيسى مع الإتحاد الأوربى فى مجالات التنمية المحلية واللامركزية .
 
وأضافت ساندرا دى وال، خلال مؤتمر "اللامركزية فى مصر.. الوضع الراهن والخطوات المستقبلية تجارب إقليمية"، أن ذلك المؤتمر يتضمن مجموعة من التجارب لتطبيق اللامركزية فى العديد من الدول، مثل الأردن وتونس وفرنسا، ونقلها لمصر من أجل تطبيق اللامركزية بشكل صحيح يساعد فى النهوض بالأوضاع الاقتصادية لمصر.
 
 
 

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