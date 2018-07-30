الإمام الأكبر يقرر تخصيص رحلة حج لوالد ووالدة الطالبة "أسماء" على نفقة الأزهر

كتب لؤى على

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، تخصيص رحلة حج على نفقة الأزهر الشريف لوالد ووالدة الطالبة "أسماء الرفاعي السعيد عبد الحميد" الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التمريض جامعة الأزهر، والتي عثر عليها مقتولة داخل الشقة التى كانت تقطنها بصحبة عدد من زميلاتها في منطقة مدينة نصر.

وكان فضيلة الإمام الأكبر، قد أجرى فى وقت سابق اليوم اتصالا هاتفيا بوالد الطالبة أعرب خلاله عن خالص تعازيه، مؤكدا أنه سيتابع بنفسه الأمر حتى ينال المجرم عقابه، مشيرا إلى أن الأبنة الراحلة ضربت أروع الأمثلة فى الجمع ما بين التفوق التعليمى والالتزام الأخلاقى والمثابرة والبر بأهلها، حيث كانت تقضى أشهر الصيف فى العمل من أجل مساعدة أسرتها .

وأشاد الإمام الأكبر بالجهود المكثفة التى بذلتها وزارة الداخلية وأجهزتها، ونجاحها فى الكشف عن مرتكب تلك الجريمة النكراء، وسرعة القبض عليه، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.