الإسكان تطرح 400 قطعة أرض للمستثمر الصغير فى 14 مدينة جديدة قريبا

كتب أحمد حسن

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تستعد لطرح 400 قطعة أرض للمستثمر الصغير، فى 14 مدينة جديدة.