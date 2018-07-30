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الأرصاد: غدا طقس حار بالوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:17 ص
الأرصاد: غدا طقس حار بالوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجة البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية  ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 36  والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 ، ومطروح العظمى 30 والصغرى 23 درجة.

 


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