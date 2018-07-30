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الإثنين، 30 يوليه 2018 04:04 م
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اختيار سلطنة عمان لاستضافة أعمال المؤتمر العالمى للاتحاد الدولى للنقل

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:13 م
اختيار سلطنة عمان لاستضافة أعمال المؤتمر العالمى للاتحاد الدولى للنقل السلطان قابوس بن سعيد
كتب مصطفى عنبر
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تقرر اختيار سلطنة عمان لاستضافة أعمال المؤتمر العالمى للاتحاد الدولي للنقل - 2018 المقرر عقده خلال الفترة من 6 إلى 8 من شهر نوفمبر القادم بمشاركة وفود تمثل أكثر من 100 دولة .

 

وحققت سلطنة عمان تقدما جديدا بالمقاييس العالمية فى مؤشر الأداء اللوجستى للعام الجارى، تزامنا مع احتفالات يوم النهضة وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولى.  فقد صعدت السلطنة إلى المرتبة ( 43 ) عالميا متقدمة 5 مراكز عن ترتيبها في عام 2016 عندما جاءت فى المرتبة (48) . 

 

ووصف خبراء  دوليون التقدم فى المؤشر بأنه استحقاق مهم للغاية، ويعد ترجمة واضحة للجهود الدءوبة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع اللوجيستى من أجل تنفيذ خطط الاستراتيجية الوطنية للتنمية، والارتقاء بتنافسية السلطنة عالميا.

 

كما تؤكد هذه الخطوة أن القطاع اللوجستي يمضى فى المسار الصحيح نحو تحقيق الطموحات العريضة لخطط السلطنة لكى تكون من بين أفضل (30) دولة على مستوى العالم فى المجال اللوجستى بحلول 2020م وأفضل (10) دول فى سنة 2040.

 

 


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