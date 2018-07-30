اتحاد طلاب الجمهورية ينظم رحلة إلى شرم الشيخ لأوائل الشهادة الإعدادية

نظم الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، رحلة لأوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية إلى مدينة شرم الشيخ؛ لتحفيز الطلاب على الاستمرار في التفوق وبذل المزيد من الجهد والإصرار .

من جهته أكد أحمد موسى، رائد عام اتحاد طلاب الجمهورية أن الدولة متمثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تسعى جاهدة لتكريم الطلاب المتفوقين، وحثهم على مواصلة التفوق والاجتهاد من أجل الارتقاء بمصرنا الحبيبة، ورفع راية العلم فى شتى المجالات؛ من أجل تخريج جيل قادر على التحدى ومواكبة متطلبات هذا العصر علميًا وتكنولوجيًا.

وأشار موسى إلى أن الاتحاد يعمل برؤية جديدة تهدف إلى الاهتمام بالأنشطة الطلابية، وتحقق أهداف رؤية المنظومة التعليمية الجديدة التى تعمل على غرس روح الولاء والانتماء للوطن.

وقال موسى إن جميع محافظات الجمهورية ممثلة فى هذه الرحلة بـ 4 طلاب من كل محافظة: 2 بنات، و 2 بنين.