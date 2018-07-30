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إنقاذ 2 من الأيزيديين من قبضة تنظيم داعش الإرهابى فى العراق

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:37 ص
إنقاذ 2 من الأيزيديين من قبضة تنظيم داعش الإرهابى فى العراق القوات العراقية - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلن مكتب إنقاذ المختطفين الأيزيديين، فى العراق، عن إنقاذ شابة وشاب أيزيدى كانا مختطفين من قبل تنظيم "داعش"، فيما أشار إلى إنقاذ أكثر من نصف المختطفين الأيزيديين الذين وقعوا فى أسر مسلحى التنظيم.

وقال مدير المكتب حسين قائيدى فى بيان  نشرته السومرية نيوز، نسخة إنه "تم إنقاذ شابة وشاب أيزيديين من قبضة داعش ب‍سوريا، ويبلغ عمر الشاب والشابة المختطفتين كلاهما ١٨ سنة".

وأضاف قائيدي، أن "المختطفتين من أهالى منطقة تل قصب التابعة لقضاء سنجار"، مؤكدا أنه "تم إيصالهما إلى إقليم كردستان".

وتابع قائيدى أنه "منذ نهاية العام ٢٠١٤ تم تحرير أكثر من نصف الأيزيديين الذين وقعوا فى أسر إرهابيى داعش"، لافتا إلى أن "الجهود مستمرة لإنقاذ ما تبقى من المختطفين الأيزيديين".

 

 


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