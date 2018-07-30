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إطلاق اسم الشهيد أحمد الدرديرى على أحد المدارس التجريبية فى العاشر من رمضان

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:30 ص
إطلاق اسم الشهيد أحمد الدرديرى على أحد المدارس التجريبية فى العاشر من رمضان النائب محمد الزاهد
كتبت منال العيسوى
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أكد المهندس محمد الزاهد النائب البرلمانى لمدينة العاشر أنه حصل على موافقة من محافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد على إطلاق اسم الشهيد العقيد أركان حرب أحمد الدرديرى على أحد المدارس التجريبية فى العاشر من رمضان.

 

وقال الزاهد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن إطلاق اسم الشهيد أحمد الدرديرى على إحدى المدارس التجريبية للغات فى المجاورة ٤٩ فى مدينة العاشر من رمضان الذى سيتم افتتاحها بداية شهر أغسطس المقبل، أقل ما يمكن أن يقدم لروح الشهيد الذى ضحى بحياته من اجل أمن هذا الوطن وأن وجود اسم الشهيد على مدرسة سيهب القدوة الحسنة لكل من يتخرج من هذه المدرسة حين يتعرف على قصة البطل الشهيد الذى ضحى بحياته فى مواجهة الإرهاب الغاشم.

 

يذكر أنه تم إطلاق اسم الشهيد احمد المنسى على احد مدارس مدينة العاشر من رمضان لتصبح شوارع المدينة تحمل قصص الوفاء لأبطال القوات المسلحة والجيش المصرى كما حملت مدينة العاشر من رمضان أسمى معانى الانتصارات فالحرب ضد العدوان الخارجى لا تقل عنها أهمية للحرب ضد الإرهاب فكلاهما عدو واجهه أبناء القوات المسلحة بأرواحهم.


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