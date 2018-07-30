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إصابة فتاة بتسمم بعد تناولها أقراص حفظ الغلة فى المنوفية

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:52 ص
إصابة فتاة بتسمم بعد تناولها أقراص حفظ الغلة فى المنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيبت فتاة بحالة تسمم إثر تناولها أقراص لحفظ الغلة بدائرة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال  مستشفى الشهداء المركزى "ن .ن .ش" 19 سنة مؤهل متوسط مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلة وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم".
 
وبالانتقال والفحص وسؤال والدتها "ف . ك .ا " 40 سنة ربة منزل قررت بتناول كريمتها قرص لحفظ الغلة بطريق الخطأ ولم تتهم أحد ونفت الشبهة الجنائية. تحرر عن الواقعة المحضر رقم 8918  جنح مركز الشهداء لسنة 2018 م وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
 
 
 
 

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