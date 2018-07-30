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الإثنين، 30 يوليه 2018 09:51 م
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إسرائيل توطد علاقتها بـ"الناتو" وتدشن مكتب لها داخل مقر الحلف

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:03 م
إسرائيل توطد علاقتها بـ"الناتو" وتدشن مكتب لها داخل مقر الحلف ليبرمان ومسئول حلف الناتو
كتب – محمود محيى
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل دشنت مكبتا لملحقها العسكرى فى حلف شمال الأطلسى "الناتو" ومقره فى العاصمة البلجيكية بروكسل، علما بأن هذا الملحق كان يعمل حتى الآن فى هولندا .

 

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن هذه الخطوة تدل على أهمية العلاقة بين إسرائيل والحلف، مشيرة إلى أن الملحق العسكرى مسئول أيضا عن العلاقات مع جيوش كل من بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج أيضا.

 

وفى السياق نفسه، أشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن إسرائيل ليست عضوا فى حلف الناتو غير انها تقيم علاقات مميزة مع الحلف وقد منحها الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الاب مكانة خاصة كدولة حليفة للمنظمة فى عام 1989.

 

وفى عام 2016، أعلن الحلف استعداده لتوقيع الميثاق مع اسرائيل وفتح مكتب لها فى مقر الناتو فى بروكسل، وفى العام ذاته قدم سفير إسرائيل للاتحاد الأوروبى أهرون لشنو ياعار، أوراق اعتماده للحلف، كما وقع الناتو واسرائيل اتفاق تعاون يتيح لشركات اسرائيلية التنافس فى عطاءات يطرحها حلف شمال الأطلسى.

 

 


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