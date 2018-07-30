إزالة 48 حالة تعدى على الأراضى الزراعية ومنافع الرى بمراكز سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قال اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، أن القوات تمكنت من تأمين أعمال تنفيذ 48 حكما وقرارا قضائيا بمختلف مراكز المديرية، وذلك برئاسة اللواء نائب المدير لقطاع الجنوب، والعميد مأمور مركز جزيرة شندويل، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والرى والمبانى بدون ترخيص.

وأضاف مدير أمن سوهاج، أن القوات تمكنت من تأمين تنفيذ 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية بدائرة مركز العسيرات، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 1390 إداري المركز لسنة 2018.

وفى مركز مركز شرطة جزيرة شندويل تم تامين تنفيذ "9" حالات تعد علي الأراضي الزراعية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 803 إداري المركز لسنة 2018 وبمركز شرطة أخميم تم تامين تنفيذ "8 " حالات تعد علي منافع الري وبمركز شرطة ساقلته تمكنت القوات من تامين تنفيذ "6" حالات تعد علي الأراضي الزراعية.

وأشار مدير أمن سوهاج، إلى أن القوات أنهت أعمالها التأمينية مركز شرطة طهطا، حيث تم تأمين تنفيذ "6" حالات تعد على منافع الرى وبقسم شرطة جرجا تم تأمين تنفيذ إزالة "16" حالة مبانى بدون ترخيص.

وأوضح مدير أمن سوهاج، أن عملية التأمين تأتى فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتواجد الأمنى المستمر، واستعادة هيبة الدولة، وتكثيف الجهود لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذاً لخطة المديرية فـي هذا الشأن، ولازالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافة القرارات القضائية والإدارية تنسيقاً والمحافظة.