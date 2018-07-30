إزالة 18 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن إزالة 18 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى حملات بناحية مركز سوهاج، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتنفيذ الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة والحد من ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والحفاظ عليها.

وأوضح محمد امبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج فى بيان بأن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة بناحية قرية بلصفورة بالتعاون مع نقطة شرطة سوهاج وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية، وأسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات تعدى على أملاك الدولة، كما تم القيام بحملة ازالة بناحية قرية جزيرة شندويل بالاشتراك مع نقطة شرطة جزيرة شندويل ، وأسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات تعدى على الأراضى الزراعية، وجارى اعمال المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات.