إدارة حماية نهر النيل تنفذ 6 قرارات إزالة بزمام نيل قنا والأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال إدارة حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه بالأقصر وقنا، من أعمالهم مع بداية الأسبوع الثانى من الموجه العاشرة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وبناء على تعليمات المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، والمهندس محمد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل بالوجه القبلى بإسنا، وتحت إشراف المهندس محمد سعد الدين المدير العام.

وقالت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل لمحافظتى الأقصر وقنا، فى بيان صحفى له، أنه تم تنفيذ (5) قرارات إزالة بدائرة مركز شرطة قنا، عبارة عن (4) أسوار بمسطح 2.19م و(1) أخرى بمسطح 2.51م بزمام تفتيش نيل قنا.

كما تم تنفيذ قرار إزالة مبانى بمسطح 42 م2 بناحية القبلى قاملا - مركز القرنة الأقصر بزمام تفتيش نيل الأقصر، وهو من الحالات الصارخة بزمام مركز القرنة - محافظة الأقصر.