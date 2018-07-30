إخلاء سبيل متهم بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى

وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات بتولى قيادة جماعة إرهابية والبعض الآخر تهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت سابقا حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة.

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الأولتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الجابونى فى الدور الـ 32 لدورى أبطال إفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.