أورنج تسدد 15 مليار جنيه قروضا من حصيلة اكتتابها بالبورصة

كتبت هبة السيد

أعلنت شركة أورنج مصر للاتصالات عن استخدامها مبلغ 15.3 مليار جنيه حصيلة اكتتابها بالبورصة لسداد الأرصدة الدائنة المستحقة الخاصة بالقروض على الشركة والأعباء التمويلية لها، والظاهرة بالمركز المالى فى 31 يوليو الحالى.

وكانت شركة أورنج مصر قد أغلقت باب الاكتتاب لزيادة رأس مالها يوم 28 يناير الماضى، بعدما تمت التغطية بعدد 1.54 مليار سهم، بقيمة إجمالية قدرها 15.4 مليار جنيه، بنسبة 99.49%.

وحققت شركة أورنج مصر للاتصالات، عن نتائجها المالية المجمعة عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو الماضى، إيرادات مجمعة بلغت 6.609 مليار جنيه مقابل 6.124 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 7.92%، وبلغ مجمل الربح المجمع 5.053 مليار جنيه مقابل 4.659 مليار جنيه بنسبة نمو 8.45%، لتحقق صافى خسائر بلغ 253 مليون جنيه مقابل صافى خسائر 1.104 مليار جنيه بنسبة انخفاض 77.12% خلال فترة المقارنة.

وبررت أورنج أسباب الخسائر إلى زيادة معدلات التضخم بنسبة عالية، مما أدى إلى زيادة فى تكاليف التشغيل كزيادة أسعار الوقود والكهرباء، بالإضافة للارتفاع الكبير فى تكاليف الشركة، حيث إن المكونات الأساسية للشبكة يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى أن الشركة ما زالت تتحمل تكلفة اقتراض عالية.